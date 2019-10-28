Жители России назвали главных друзей страны

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Фото © Pixabay

По мнению опрошенных, США по-прежнему остаются страной, с которой у нас самые напряжённые отношения.

45% россиян назвали Китай главным другом России. Соответствующие результаты опроса опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В тройку самых дружественных России стран также вошли Белоруссия и Казахстан, их выбрали 30% и 21% респондентов соответственно.

Россияне по-прежнему считают, что самые напряжённые отношения у страны с США (67% опрошенных), также в этот список попали Украина (53%) и Великобритания (25%).

А вот мнение об отношениях России с Францией и Германией заметно улучшилось. В сравнении с прошлым годом доля тех, кто считает государства друзьями, возросла на 10% и 9% соотвественно.

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