Шнуров признался, что участники "Ленинграда" обрадовались "пенсии"

Фронтмен добавил, что не чувствует ни капли груза ответственности за распад коллектива и пока ему трудно сказать, захочет ли он в будущем запустить подобный проект.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что все участники коллектива с оптимизмом встретили "выход на пенсию". Ранее группа отыграла последний концерт.

— Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию, — приводит его слова РИА "Новости".

Шнуров также подчеркнул, что при необходимости готов собрать музыкантов для выступления на корпоративах. А сам он не чувствует ни капли груза ответственности за распад "Ленинграда", и пока ему трудно сказать, захочет ли он в будущем запустить подобный проект.

Напомним, в мае Сергей Шнуров заявил о роспуске группы "Ленинград". Прощальный тур стартовал 4 июня в Калининграде и завершился 12 октября на "Газпром-арене" в Петербурге. Перед последним концертом музыкант рассказал, чем планирует заниматься в будущем.