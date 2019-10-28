Путин поручил предоставить детям-инвалидам из ДФО льготы на авиабилеты

По данному вопросу правительство должно будет представить доклад до 15 ноября текущего года.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из Дальневосточного федерального округа. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

— Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате перелёта на воздушном транспорте к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, — сообщается в документе.

Решение было принято после встречи российского лидера с представителями общественности ДФО.

По данному вопросу правительство должно будет представить доклад до 15 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что Путин допустил субсидирование перелётов детей-инвалидов с Дальнего Востока.