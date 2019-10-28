Учительница солдата, устроившего бойню в воинской части: Это не наш Рамиль

В школе парень говорил классной руководительнице: "Ирина Владимировна, вы за меня не волнуйтесь, у меня в жизни будет всё хорошо".

Классная руководительница солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассказала, каким был её ученик в школьные годы.

— На тех фотографиях, которые я увидела, был не наш Рамиль. Рамиль вообще очень добрый, искренний, положительный, интересный, с чувством юмора, огромный весельчак. А там я увидела глаза маленького испуганного волчонка, — сказала Ирина Котова телеграм-каналу Life Shot.

Педагог вспомнила "замечательную" улыбку Рамиля и то, как он в трудных ситуациях говорил ей не переживать за него. По мнению женщины, её воспитанника спровоцировали на стрельбу.

— Считаю, что должно было что-то произойти, чтобы он такое совершил. Вообще, он не мог сделать это специально, — добавила классная руководительница.

Такого же мнения придерживается и заведующая отделом Тобольского рыбопромышленного техникума, где учился Рамиль после школы, Ирина Любченко.

— Я могу отзываться о его семье и о нём самом только с положительной стороны. Считаю, что его действительно всё-таки довели, — сказала женщина.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели, а бывший срочник этой части рассказал о дедовщине. Накануне Лайф публиковал рассказ отца юноши о том, как тот проходил службу. Сегодня суд арестовал Шамсутдинова.