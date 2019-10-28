Захар Прилепин основал общественное движение "За правду"

Его цель – помочь каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически "вернуть политику людям".

Известный писатель Захар Прилепин анонсировал создание нового общественного движения под названием "За правду". Презентация состоится во вторник, 29 октября, в Государственном центральном музее современной истории России. Вместе с Прилепиным движение представит Александр Казаков — политолог и общественный деятель, который занимал должность политического советника первого главы ДНР Александра Захарченко.

— Движение "За правду" — это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернёт политику людям, — говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе.

В рамках завтрашней пресс-конференции организаторы обещают представить основные идеи, цели и задачи движения "За правду". Они рассчитывают на поддержку целого ряда известных представителей общественно-политической жизни, а также культуры и искусства, объединённых общими взглядами и убеждениями.

Захар Прилепин — русский писатель, публицист, автор книг "Патологии", "Санькя", "Обитель", "Письма с Донбасса", "Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы" и многих других. Произведения Захара Прилепина переведены на 20 с лишним языков, по ним ставят спектакли и снимают фильмы.