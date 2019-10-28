Уфимок обвинили в безнравственности за национальный танец на пилоне — видео

Двух жительниц Башкирии обвинили в безнравственности за исполнение национального башкирского танца на пилоне.
Одна из его исполнительниц Венера Нуриахметова опубликовала видео в "Фейсбуке", чтобы принять участие в конкурсе на самый оригинальный танец. Организатор флешмоба, артист и шоумен Зайнетдин поделился в "Инстаграме" кадрами танца, чтобы поддержать девушек, но пост собрал массу гневных комментариев.
Уфимцы назвали пилон символом грязи и похоти и обвинили танцовщиц в оскорблении башкирского танца.
— Если уж дело дошло до пилонов в национальном костюме... Страшно представить,что будет дальше, — написал один из пользователей.
— Стыдно должно быть, — добавил другой.
Несмотря на всплеск недовольства, были и те, кто поддержал уфимок и отметил красоту и оригинальность танца.
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