Уфимок обвинили в безнравственности за национальный танец на пилоне — видео

Девушки выложили видео в Сеть, чтобы поучаствовать в конкурсе на самое оригинальное исполнение.

Двух жительниц Башкирии обвинили в безнравственности за исполнение национального башкирского танца на пилоне.

Одна из его исполнительниц Венера Нуриахметова опубликовала видео в "Фейсбуке", чтобы принять участие в конкурсе на самый оригинальный танец. Организатор флешмоба, артист и шоумен Зайнетдин поделился в "Инстаграме" кадрами танца, чтобы поддержать девушек, но пост собрал массу гневных комментариев.

Уфимцы назвали пилон символом грязи и похоти и обвинили танцовщиц в оскорблении башкирского танца.

— Если уж дело дошло до пилонов в национальном костюме... Страшно представить,что будет дальше, — написал один из пользователей.

— Стыдно должно быть, — добавил другой.

Несмотря на всплеск недовольства, были и те, кто поддержал уфимок и отметил красоту и оригинальность танца.