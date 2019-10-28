Страны ЕС одобрили отсрочку Брексита до 31 января 2020 года

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Фото © Flickr / Stephen Darlington

Страны — члены ЕС одобрили запрос Великобритании на отсрочку даты выхода из союза на три месяца. Об этом в "Твиттере" написал глава Евросовета Дональд Туск.

27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку Брексита до 31 января 2020 года, — сообщил он.

Туск добавил, что позже это решение будет официально оформлено должным образом.

Напомним, ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон настаивал на том, чтобы Брексит состоялся 31 октября, однако из-за парламента ему пришлось направить в Евросовет прошение о новой отсрочке.

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