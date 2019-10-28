Слишком страстную пару оштрафовали за секс на борту рейса Москва — Владивосток

Суд оштрафовал пассажиров авиарейса Москва — Владивосток, которых ранее задержали за непристойное поведение на борту самолёта. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ДФО.

— Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс."

Ранее Лайф сообщал, что пара нетрезвых пассажиров не смогла сдержать нахлынувшей во время длинного перелёта страсти и попыталась заняться сексом прямо на борту лайнера. Позже выяснилось, что 43-летняя женщина и 41-летний мужчина познакомились незадолго до вылета.