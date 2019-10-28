Приёмные дети обвинили москвичку в избиении и выложили видео истязаний

По словам одной из дочерей, женщина не работает, регулярно употребляет алкоголь и при этом ежемесячно получает 130 тысяч рублей за детей.

Приёмная дочь москвички Ирины Гончаровой обвинила её в издевательствах над тремя усыновлёнными детьми. Инспекция ПДН подключилась только после публикации видео издевательств в Сети.

— Под опекой у неё сейчас трое детей, за которых она ежемесячно получает 130 тысяч рублей. Надо мной она тоже издевалась, когда я ещё в подростковом возрасте была. Бывший муж у неё уголовник, тоже принимал в этом участие. Я подавала заявления и обращения во все инстанции, но ответа так и не получила, — рассказала Лайфу старшая приёмная дочь женщины Анна.

Девушка также отметила, что Гончарова не работает и регулярно употребляет алкоголь. По словам Анны, малолетние дети находятся в большой опасности.

Как стало известно Лайфу, семья стоит на учёте с 2010 года и каждые полгода её посещает специалист с проверками. В опеку жалобы старшей дочери поступили от вышестоящих инстанций. При этом специалисты отмечают, что в семье всё хорошо: дети никогда не жаловались на мать и она сама никогда не была замечена в состоянии опьянения.

На момент оформления опеки над тремя детьми Гончарова официально работала, а в дальнейшем ответственные органы это не контролируют.