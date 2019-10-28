Бывший врио премьера Дагестана получил 6 лет колонии за растрату 41 млн рублей

Бывший врио премьера Дагестана Абдуcамад Гамидов приговорён к колонии за растрату 41 миллиона рублей, его заместитель Юсуфов получил на год меньше.

— Гамидову назначить наказание в виде шести лет и шести месяцев, Юсуфову — пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила вердикт судья.

Кроме того, с осуждённых взыскали 41 миллион штрафа. Защита уже намерена обжаловать вынесенный приговор.

Гамидов и Юсуфов свою вину так и не признали. Также у них дома прошли обыски. В частности, у Гамидова силовики нашли целый арсенал оружия. Это три золотых пистолета (ТТ, "Беретта" и Макарова), два автомата Калашникова, а также патроны.