В Кремле отреагировали на сообщения США о ликвидации главаря ИГИЛ

Если сообщение о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади подтверждается, то можно говорить о серьёзном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сама по себе новость (о ликвидации аль-Багдади) не может вызвать негативной реакции российских властей, — добавил он.

Трамп объявил об убийстве главаря террористов 27 октября. По его словам, боевик пытался скрыться от военных США в подземном тоннеле на севере Сирии и взорвал пояс смертника. СМИ публиковали видео с места ликвидации лидера ИГИЛ.

При этом в Минобороны РФ усомнились в уничтожении аль-Багдади и отметили, что это всё равно никак не влияет на обстановку в регионе.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.