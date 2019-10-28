В Кремле опровергли данные о закрытии в России 700 тысяч компаний

В Кремле ознакомились с информацией СМИ о том, что в нашей стране якобы закрыли 700 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти данные никак не подтверждаются.

— Да, ознакомились. Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили: а) из корпорации по малому и среднему бизнесу и б) из налоговой службы. Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что малый и средний бизнес развиваются "не без проблем", но всё же ситуация улучшается.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России за последний год якобы закрылось почти 700 тысяч компаний, и всё из-за ухудшения экономических условий.