В Кремле прокомментировали возможность референдума об эвтаназии

Ранее министр здравоохранения заявила, что "всё население страны" должно решать вопрос о введении практики добровольного прекращения жизни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет чёткого решения относительно проведения референдума, темой которого будет разрешение эвтаназии. Так он прокомментировал слова главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что "само население должно решать" вопрос о применимости эвтаназии.

— В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне неизвестно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счёт, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций, — сказал Песков.

Отметим, что ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда" заявила, что вопрос о введении эвтаназии должен "решаться референдумом, всем населением страны".

При этом Скворцова отметила, что в России сейчас узаконены и другие способы избавления от страданий, например сильнодействующие обезболивающие препараты.

Ранее Лайф писал, что в Индии неизлечимо больным разрешили делать пассивную эвтаназию.