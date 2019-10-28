Песков прокомментировал перепалку Зеленского с националистами в Донбассе

В Кремле надеются, что президент Украины всё-таки сможет заставить подразделения радикалов выполнять его приказы.

В Кремле внимательно следили за ходом визита президента Украины Владимира Зеленского в посёлок Золотое Луганской области. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Некоторые диалоги, которые имели место, они во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем, — заметил представитель Кремля. — Мы надеемся, что, по мере того как президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита.

Напомним, что 26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил Золотое, которое после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками, в частности прозвучала фраза: "Я президент, а не лох". Правда, дискуссия с радикалами не дала результатов, украинский президент в итоге уехал ни с чем. Позже Зеленский заявил, что "разговорами" войну завершить нельзя.