В Турции нашли ещё одного "виновника" гибели 12-летней россиянки

В Турции в список обвиняемых в гибели 12-летней Алисы, утонувшей в бассейне отеля в Бодруме, включили маму девочки. По мнению турецкой стороны, женщина якобы не уследила за дочерью. Об этом рассказал отец погибшей девочки Андрис Лейкуцис.
Он также заявил, что часть записей с камер наблюдения пропала.
— Видно, как Алиса ходит по краю бассейна, а потом изображение пропадает, — цитирует Лейкуциса "Комсомольская правда".
Отец девочки посетовал, что следствие в Турции застопорилось и судебно-медицинскую экспертизу так и не назначили. Он также выразил тревогу из-за того, что виновники смерти Алисы остаются безнаказанными и трагедия может повториться.
Напомним, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку пришли отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь малышки, но 28 августа она скончалась. Позже стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту её гибели.
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