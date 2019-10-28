В Турции нашли ещё одного "виновника" гибели 12-летней россиянки

Также стало известно, что пропала часть записей с камер наблюдения, зафиксировавших момент происшествия.

В Турции в список обвиняемых в гибели 12-летней Алисы, утонувшей в бассейне отеля в Бодруме, включили маму девочки. По мнению турецкой стороны, женщина якобы не уследила за дочерью. Об этом рассказал отец погибшей девочки Андрис Лейкуцис.

Он также заявил, что часть записей с камер наблюдения пропала.

— Видно, как Алиса ходит по краю бассейна, а потом изображение пропадает, — цитирует Лейкуциса "Комсомольская правда".

Отец девочки посетовал, что следствие в Турции застопорилось и судебно-медицинскую экспертизу так и не назначили. Он также выразил тревогу из-за того, что виновники смерти Алисы остаются безнаказанными и трагедия может повториться.

Напомним, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку пришли отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь малышки, но 28 августа она скончалась. Позже стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту её гибели.