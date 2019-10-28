Солдатские матери — о психике устроившего бойню срочника: Вы его лицо видели?

Мельникова отметила, что Рамиль Шамсутдинов должен как можно скорее пройти психиатрическую экспертизу и получить квалифицированную помощь.

Глава Союза комитетов солдатских матерей России (СКСМ) Валентина Мельникова уверена, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, находился в невменяемом состоянии.

— Вы фото видели? Вы видеозаписи видели? Вы его лицо видели? Он вообще ничего не понимал! Мы в диагнозах не ошибаемся, мы работаем 32-й год. То, что он расстреливал в состоянии невменяемом, это совершенно точно, а там дальше надо смотреть, — сказала Мельникова Лайфу.

Также она добавила, что сейчас Шамсутдинову нужно найти хорошего адвоката и побыстрее пройти психиатрическую экспертизу.

— Они его должны отправить на психиатрическую экспертизу. Чем быстрее он попадёт к психиатру, тем лучше. Ему самому нужна помощь. Он руки на себя наложит, когда осознает, что он сделал, я вижу мальчика. Риск большой, — заявила Мельникова.

По словам главы СКСМ, сейчас в Российской армии нет дедовщины, а есть только криминальные отношения между солдатами. Причиной этого Мельникова называет дефект контроля за служебными отношениями в войсках. Женщина добавила, что раньше инциденты, подобные тому, что произошёл в забайкальской части, чаще всего происходили в пограничных войсках, так как там на заставах были солдаты с оружием. Плюс к этому отношения между пограничниками были напряжёнными ввиду маленьких закрытых коллективов.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели, а бывший срочник этой части рассказал о дедовщине. Накануне Лайф публиковал рассказ отца юноши о том, как тот проходил службу. Сегодня суд арестовал Шамсутдинова.