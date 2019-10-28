В Кремле оценили решение 13 губернаторов возглавить отделения "Единой России"

Для Администрации Президента и для главы государства важнее качественное исполнение функций главы региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение 13 российских губернаторов возглавить отделение партии власти в своих регионах. Как ранее сообщал Лайф, региональные отделения возглавили руководители Адыгеи, Башкирии, КБР, губернаторы Приморского края и Ставрополья, главы Брянской, Кировской, Самарской, Мурманской, Нижегородской и Новосибирской областей, губернатор Якутии, а также врио главы Севастополя.

Песков отметил, что этот вопрос относится к партийной проблематике и Кремль не является его адресатом. Однако всё же согласился рассказать, какая из этих двух функций важнее для руководства страны.

— Для Администрации Президента и для главы государства важно, чтобы губернатор работал должным образом и исполнял функции главы региона. А партийная тематика — это уже не к нам, — заявил представитель Кремля.

К слову, политологи позитивно оценивают решение губернаторов возглавить региональные отделения единороссов. По их данным, это свидетельствует об укреплении партии власти и подтверждает, что никакого "слива" "Единой России" в регионах не предвидится.