СМИ: В Польше задержали "российского шпиона"

Петру С. вменяют дело о шпионаже, незаконном хранении оружия и использовании фальшивых документов.

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Следователям якобы удалось собрать доказательства, что Пётр С. сотрудничал с разведкой нашей страны. Об этом сообщило польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу спецслужб в правительстве, Станислава Жарына.

— В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений: в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов, — заявил Жарын.

Сейчас подозреваемый в шпионаже арестован на три месяца. Утверждается, что мужчина уже пошёл на сделку со следствием.

В Посольстве РФ в Варшаве никак не комментировали информацию о задержании местного жителя.