Toyota отзывает в России свыше тысячи новеньких Land Cruiser Prado

Неисправность приводит к некорректной затяжке топливной трубки. Это может, в свою очередь, привести к аварии.

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota отзывает 1 153 автомобиля Land Cruiser Prado, реализованных с 12 марта по 18 апреля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.

— Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой, — говорится в сообщении.

Это означает, что во время эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки, что может привести к утечке топлива, остановке двигателя. Это, соответственно, серьёзно повышает риск возникновения аварийной ситуации.

Отметим, что на всех автомобилях, которые попадают под отзыв, будет выполнена проверка и, в случае необходимости, заменена деталь. При этом все ремонтные работы проведут бесплатно.

Ранее Лайф писал, что BMW объявила отзыв сотен авто в России из-за возможных дефектов.