Россияне сообщили о сбое в работе МТС

Большинство пользователей заявили о проблемах с функционированием мобильной связи.

В работе оператора МТС произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу крупнейших мобильных компаний, банков и интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках в работе оператора появились в 12:42 по московскому времени. Чаще всего пользователи сталкиваются с нарушением функционирования мобильной связи — 74% проблем связаны именно с этим. 20% заявили о сбое в работе всех сервисов МТС, а 5% не могут дозвониться по проводной связи оператора.

Больше всего на сбои жалуются жители ХМАО. О проблемах сообщили из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нового Уренгоя и других городов региона. Также о неполадках сообщили в Москве и Екатеринбурге.