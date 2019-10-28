В России появится мультик про "Волка наоборот" с особенностями развития

Сюжет сериала развернётся вокруг особенного волка и его необычных друзей — козлика Финика и мамы-козы, поросят, Красной Шапочки и её бабушки.

В России появится первый мультсериал, героем которого станет персонаж с особенностями развития. Об этом Лайфу сообщили создатели проекта "Волк наоборот".

Герои мультфильма будут разговаривать голосами Чулпан Хаматовой, Константина Хабенского и Антона Комолова. Также в создании сериала будут участвовать психоаналитик Елена Николова и Центр лечебной педагогики. Режиссёром картины стала Ирина Эльшанская.

Сюжет мультика развернётся вокруг необычного волка и его друзей — бесстрашного козлика Финика, умеющего быстрее всех кататься на коляске, его мамы-козы, трёх непохожих друг на друга поросят, Красной Шапочки и её бабушки. Характеры каждого жителя мира "Волка наоборот" были прописаны вместе с профессиональным психологом Еленой Николовой.

Чулпан Хаматова, озвучивающая маму-козу, призналась, что всячески поддерживает тех, кто пытается переосмыслить социальную тему. Она отметила, что подобные проекты нравятся ей тем, что "меняют атмосферу в обществе, не оперируя чувством вины и жалости".

Антон Комолов, озвучивающий одного из поросят, выразил надежду, что новый проект поможет другим понять, как общаться с людьми с особенностями развития.

Предприниматель Евгений Поташник, которому принадлежит сама идея такого проекта, рассказал, что нейтрально относился к детям с ограниченными возможностями, пока у него не появился племянник с синдромом Дауна.

— Для меня это оказался тяжёлый жизненный опыт, я прошёл все стадии от отрицания до полного принятия. Я осознаю сложности, через которые ему придётся пройти, и именно через это понимание у меня и родилась идея нашего проекта. Я тот самый волк наоборот, — добавил Поташник.

Мультфильм будет состоять из 24 серий. Первый эпизод будет готов к 1 декабря.