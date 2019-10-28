На конкурс "Лидеры России" поступило рекордное число заявок

По словам организаторов, такой интерес к конкурсу можно объяснить появлением трёх новых специализаций.

На конкурс управленцев "Лидеры России — 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Заявочная кампания завершилась 27 октября в 23:59 по московскому времени. Больше всего заявок было подано в тематическом направлении "финансы и технологии" — 61 737, на втором месте — наука (22 272), на третьем — здравоохранение (9746). По правилам участники могут одновременно подавать заявку как на основной конкурс, так и на тематический. Организаторы объясняют такой ажиотаж введением трёх дополнительных специализаций.

Больше всего желающих стать лидерами России проживает в Центральном (34,94% от всех поданных заявок), Приволжском (17,94%) и Северо-Западном (12,55%) федеральных округах. Что касается субъектов, то здесь впереди всех — Москва (45,2 тысячи заявок), Санкт-Петербург (18,5 тысяч) и Московская область (13,9 тысячи).

Самыми активными представителями зарубежных стран стали жители Украины (659 заявок), Белоруссии (501) Казахстана (417), Узбекистана (152) и Латвии (76). Обязательным условием конкурса для иностранцев является хорошее владение русским языком.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. По итогам первых двух сезонов конкурса более 150 человек получили руководящие должности в федеральных и региональных органах власти.