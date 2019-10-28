Воробьёв на встрече с Путиным попросил поддержки в решении проблемы дольщиков

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым. Во время беседы была поднята проблема обманутых дольщиков, которых, по словам губернатора Московской области, осталось 27 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Мы строим с Москвой больше всех — это хорошо известный факт. Но вы совершенно правы, что в предыдущие годы — это 2005–2015 годы — накопилась серьёзная проблема по обманутым дольщикам. За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тысяч дольщиков, и осталось ещё 27 тысяч, — заявил Воробьёв.
Он пояснил, что в области идёт строительство жилых комплексов, однако количество дольщиков в Подмосковье больше, чем в других регионах. В связи с этим Воробьёв отмечает важность получения поддержки.
Ранее Лайф рассказывал, что на платформе "Добродел" запустили новое мобильное приложение "Подмосковные стройки", позволяющее на карте увидеть, как продвигается строительство того или иного дома.
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