Москвичка отрицает обвинения приёмных детей в побоях: Им нужна квартира

По словам женщины, она не ожидала такой агрессии от старшей дочери, которую она ранее прописала в своей квартире.

Москвичка Ирина Гончарова, которую старшая дочь Анна обвинила в издевательствах над другими приёмными детьми, считает, что девушка пошла на конфликт из-за квартиры.

— Мне это всё обидно, неприятно, больно. От кого? От ребёнка, которого я воспитывала всю жизнь... Ждут моей смерти. Они уже сейчас начинают делить квартиру. Я сделала на Аню завещание, — сказала Лайфу Гончарова.

По словам женщины, обвинения в избиении детей — ложь, а агрессия старшей дочери вызвана желанием получить квартиру. При этом Ирина поделилась, что с Анной у неё всегда были тёплые отношения.

Напомним, ранее приёмная дочь москвички обвинила её в избиении трёх усыновлённых детей, а также заявила, что женщина не работает и регулярно употребляет алкоголь. Сама мать в прямом эфире объяснила Лайфу эти нападки.