"Шоколадная" чиновница из Ульяновска пояснила слова про женщину-диабетика

Опенышева организовала сбор тёплых вещей и намерена привезти в общину холодильник.

Советница губернатора Ульяновской области Светлана Опёнышева объяснила свои слова об инсулинозависимой женщине, которую нужно "откормить".

Напомним, ранее чиновница прокомментировала публикацию местного журналиста, который живёт на попечении православной общины. Мужчина рассказал в "Фейсбуке", что в их доме появилась женщина, которая должна помогать по хозяйству. Однако, по его словам, она оказалась инсулинозависимым диабетиком с весом 39 килограммов. В ответ на этот пост Опёнышева отметила, что "инсулинозависимая — это не приговор". Комментарий женщины вызвал бурю негодования у некоторых пользователей.

— Здесь не было какого-то оскорбления, этот комментарий относился именно к Александру. Я могла это написать и в личных сообщениях, но я человек открытый и прозрачный во всём. Почему это вылилось вот в такую историю, мне не очень понятно, — цитирует РИА "Новости" Опёнышеву.

Также чиновница добавила, что утром, до начала рабочего дня, она посетила общину, о которой писал журналист. По её словам, инсулинозависимая женщина, которую зовут Елена, уже чувствует себя лучше. Опёнышева рассказала, что у Елены нет паспорта. Помощь в оформлении документа чиновница взяла на себя. Кроме того, она организовала сбор тёплых вещей для проживающих в доме и намерена привезти им холодильник.

Напомним, первый скандал с чиновницей разгорелся после того, как она опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На снимке Светлана принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина в шутку подписала словами: "Много шоколада не бывает".

Фото вызвало немалый резонанс, а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов даже поручил организовать служебную проверку в отношении Опёнышевой. Речь даже шла об угрозе увольнения.