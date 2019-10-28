Дальний Восток может стать форпостом русского экстрима

В дальневосточных регионах появятся площадки для занятий экстремальными видами спорта, а во Владивостоке — спорткомплекс для проведения соревнований международного класса.

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам сентябрьской встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из пунктов касается создания в регионе площадок для занятия экстремальными видами спорта. В частности, во Владивостоке должен появиться специализированный спортивный комплекс, соответствующий международным стандартам.

Глава Федерации экстремальных видов спорта Приморского края, руководитель инициативной молодёжной группы ADVANCE TEAM Денис Горбунов назвал список поручений очень своевременным. Он напомнил, что в 2020 году в Токио состоится летняя Олимпиада, в программу которой впервые вошли заезды на трюковых велосипедах BMX и скейтбординг. И появления экстрим-центра на Дальнем Востоке позволит российским спортсменам не отставать.

— По факту в нашей стране сегодня нет площадок международного уровня, где ребята могли бы заниматься: приходится ездить за границу, — рассказывает Горбунов. — Но теперь мы сможем проводить чемпионат России по BMX и скейтбордингу, организовывать международные соревнования, чемпионат мира. Конечно, это очень радостная новость не только для спортсменов, но и для общества в целом, для жителей города и региона.

Собеседник Лайфа добавил, что нашу страну готовы представить за рубежом достаточно сильные спортсмены-экстремалы, которые находили возможность тренироваться и оттачивать мастерство даже при отсутствии необходимой инфраструктуры. В частности, российские представители отправятся на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Напомним, что в сентябре во Владивостоке прошёл экстрим-фестиваль "Мосты", который во время ВЭФ заручился поддержкой президента Владимира Путина. В соревнованиях участвовали более ста совсем юных спортсменов из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Корсакова и Камчатки. Экстремалы от 8 до 16 лет сразились в трёх номинациях: BMX, скейтбординг и трюки на самокатах.