Сергею Пауку Троицкому вынесли наказание за пьяную езду

Адвокат музыканта заявил, что дело сфабриковано. В ближайшее время юрист намерен подать апелляцию.

Лидер российской группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий получил 300 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. О решении Мытищинского городского суда ТАСС сообщил адвокат музыканта Пётр Селищев.

Также Троицкий лишён права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, в течение двух с половиной лет. Артист отказался признавать вину. Его адвокат заявил, что дело сфабриковано, а судебное решение будет обжаловано в апелляционной инстанции Московского областного суда.

Сергей Троицкий был задержан в январе этого года возле своего дома в деревне Погорелки. Тогда он отказался проходить медосвидетельствование. После этого музыканта по прозвищу Паук задерживали за пьяную езду в мае и июне. В сентябре у Троицкого случился приступ перед очередным судебным заседанием. После этого PR-директор артиста рассказала Лайфу о его состоянии.