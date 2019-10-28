На сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили и надпись I`ll be back

Также от хакеров пострадали информационные агентства, органы местного самоуправления и суды.

Хакеры взломали сайт президента Грузии и опубликовали на нём фото экс-главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника первого лица страны Саломе Зурабишвили по вопросам СМИ Ирину Шенгелию.

Хакеры взломали официальный сайт президента Грузии Зурабишвилиhttps://t.co/xB7IlNFfoh

И разместили на нем фото Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back… #грузия pic.twitter.com/ERYjDeZjVk — ИА REX (@IA_REX) 28 октября 2019 г.

— Мы сейчас разбираемся, в чём было дело. К разбирательствам подключилась и служба безопасности президента. По всей вероятности, это была хакерская атака, — сказала Шенгелия.

Она уточнила, что о кибератаке стало известно после 11 часов (10:00 мск) 28 октября. После инцидента интернет-портал отключили, и он до сих пор недоступен.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Портал "Грузия Online" отмечает, что от хакеров также пострадали сайты информационных агенств, органов местного самоуправления и судов.