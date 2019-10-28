Орешкин пошутил о "шпионах" в Счётной палате

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил председателю Счётной палаты Алексею Кудрину поискать "шпионов" в его ведомстве. Шуточный диалог состоялся в рамках XVIII общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

Всё началось с того, что Орешкин пожаловался на бюрократию и заодно рассказал о тактике Кима Филби — агента МИ-6, который одновременно работал на советскую разведку. Он заваливал сотрудников британской контрразведки ненужной бумажной отчётностью, чтобы работать на СССР без опаски.

Кудрин в свою очередь поинтересовался у главы МЭР, стоит ли искать врагов "в своих рядах", на что Орешкин предложил их поискать в Счётной палате.

— У вас есть возможность в Счётной палате найти. Кто там является агентом иностранной разведки, — пошутил Орешкин.

При этом он пояснил, что ненужная отчётность поступает не только из Счётной палаты.