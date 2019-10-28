СКР показал видео с места крушения самолёта в Прикамье

Основной корпус при падении сильно искорёжило, а фрагменты разбросало на десятки метров вокруг.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР опубликовала видеоролик с места крушения легкомоторного самолёта Сеssna 172 в Пермском крае.

На кадрах видно, какие серьёзные повреждения получил самолёт при падении. Его основной корпус искорёжен, а части разбросаны на десятки метров вокруг.

Напомним, самолёт под управлением главы Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадия Белоглазова пропал с радаров в субботу, 26 октября, в 12:30 по местному времени (10:30 мск). К поискам привлекли более ста человек и 46 единиц техники. Сегодня стало известно, что самолёт нашли, пилот погиб.