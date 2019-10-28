Священника из Вологды удивила реакция на "теплицу для молитвы"

Он уточнил, что молебны посещает около 30 прихожан, и теплица защищает их от непогоды.

Настоятель строящегося в Вологде храма святителя Спиридона Тримифунтского иерей Никита Горбик признался, что удивлён реакцией россиян на новость о богослужениях в теплице.

— Честно говоря, я удивлён. И если говорить о различных сторонах общественного резонанса, то информация о том, что в теплице якобы совершаются таинства, не соответствует действительности. Молебен на месте строительства храма — это давняя христианская традиция, — приводит слова священника РИА "Новости".

Он уточнил, что молебны посещает около 30 прихожан, и теплица защищает их от непогоды. Иерей добавил, что строительство храма святителя Спиридона Тримифунтского продолжается, и в ближайшее время из теплицы приход сможет "переселиться" во временный деревянный храм.

Ранее сообщалось, что в Вологде построили теплицу для молитвы на месте будущего храма святого Спиридона Тримифунтского.