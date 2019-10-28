Бывшая жена хочет лишить лидера группы "Токио" родительских прав

В 2012 году Малый встретил другую женщину, принял иудаизм и уехал на родную Украину. С тех пор на связь с первой семьёй он не выходит.

Бывшая жена лидера популярной в 2000-х годах группы "Токио" Ярослава Малого хочет лишить его родительских прав. Об этом сообщает Mash.

Наталья Симакова и Ярослав Малый долгие годы пытались завести ребёнка, а когда это наконец получилось, певец бросил супругу. Артист женился на другой, принял иудаизм и уехал на родную Украину. При этом от уплаты алиментов 46-летний певец решил воздержаться, как и от погашения ипотеки за дом на Рублёвском шоссе. Чаша терпения Симаковой переполнилась, и она решила добиваться лишения своего бывшего супруга родительских прав.

Помимо группы "Токио" Малый выступал в коллективе под названием "Мачете", в рамках которого продолжает творческую деятельность и ныне. Он также является автором саундтреков к известным российским фильмам.