Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники

Всего по состоянию на 1 июля 2019 года в стране зарегистрировано около 10 миллионов машин сегмента спортивно-утилитарных авто (SUV).

Рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в России открыла LADA 4x4. По данным агентства "Автостат", на отечественных дорогах ездят 1,2 миллиона таких автомобилей.

Почти с двукратным отставанием на втором месте списка расположился внедорожник Chevrolet Niva. Таких автомобилей в России зарегистрировано 625,5 тысячи. А вот тройку лидеров замыкает японский кроссовер Toyota RAV4 (407,4 тысячи экземпляров).

Отметим, что также в рейтинг попали Renault Duster, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, УАЗ-3151, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.

Ранее Лайф писал о самых популярных иномарках с пробегом в России.