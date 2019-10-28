Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники

Рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в России открыла LADA 4x4. По данным агентства "Автостат", на отечественных дорогах ездят 1,2 миллиона таких автомобилей.
Почти с двукратным отставанием на втором месте списка расположился внедорожник Chevrolet Niva. Таких автомобилей в России зарегистрировано 625,5 тысячи. А вот тройку лидеров замыкает японский кроссовер Toyota RAV4 (407,4 тысячи экземпляров).
Отметим, что также в рейтинг попали Renault Duster, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, УАЗ-3151, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.
Ранее Лайф писал о самых популярных иномарках с пробегом в России.
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