Устроивший бойню срочник боится, что от него откажется семья

Брат Рамиля удивился, что никто не заметил изменений в его состоянии, и признался, что не понимает, почему брату разрешили заступить в наряд.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, боится, что от него отвернутся близкие. Об этом рассказал его старший брат Риян.

По его словам, о страхах Рамиля его двоим братьям и отцу сообщил его адвокат.

— Брат передал нам, что боится, что мы от него теперь отвернёмся. Нет, как бы там ни было, мы семья и его не оставим. Я понимаю горе близких погибших солдат, но и для нас это тоже большое горе, — признался он "Комсомольской правде".

Риян добавил, что не считает брата "психопатом", и напомнил, что его несколько раз осматривали и опрашивали психологи. Он добавил, что беседа со специалистом должна была состояться и перед последним нарядом. Юноша удивился, что никто не заметил изменений в состоянии срочника.

Он добавил, что брат "не горел" желанием отправиться в армию, "но и отлынивать не собирался", потому что в семье это не принято. Риян заметил, что Рамиль никогда не давал себя в обиду, однако в то же время старался избегать конфликтных ситуаций.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек позже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля предположила, что его довели, а бывший срочник этой части рассказал о дедовщине. Накануне Лайф публиковал рассказ отца юноши о том, как тот проходил службу. Сегодня суд арестовал Шамсутдинова.