Киевлянин нашёл своё угнанное авто у полицейских. Они месяц катались на работу

Когда Максим попросил следователя вернуть ему машину по-хорошему, тот заявил, что якобы взял "мазду" у друга, а номер его телефона потерял.

Житель Киева нашёл свой угнанный автомобиль у сотрудников харьковской полиции, которые спокойно разъезжали на нём целый месяц.

Как сообщает "Обозреватель", лишился машины Максим Шкварко в июне 2019 года. Авто угнали прямо со стоянки жилого дома. Примерно через месяц ему написали в "Фейсбуке", что угнанная Mazda 6 продаётся в одной из закрытых групп. Мужчина вступил в сообщество и связался с продавцом. Чтобы окончательно убедиться, что это именно его автомобиль, Максим попросил больше фотографий с разных ракурсов. После просмотра снимков сомнения развеялись — это была его машина.

Шкварко договорился о выкупе авто за шесть с половиной тысяч долларов, но продавцы исчезли. Впрочем, через некоторое время киевлянину позвонил знакомый и сообщил, что нашёл его "мазду".

— Последний раз, где мою машину видели, — из неё вышел оперуполномоченный Фрунзенского района Герасимов Виталий. Он передал ключи своему брату — следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артёму. Тот сел в машину и уехал, — рассказал Максим.

Выяснилось, что таким образом полицейские катаются на угнанном авто уже около месяца. Шкварко решил поговорить со стражами правопорядка и решить дело мирным путём.

— Я пришёл в РОВД, вышел Артём Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю: "Слушай, ну по-нормальному выкати мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений", — сказал киевлянин.

В ответ на это полицейский ответил, что за 200 долларов взял автомобиль покататься у друга, а блокнот, в котором был записан его номер телефона, потерял. Максима не устроили такие объяснения и он написал заявление. Полицейского отстранили от исполнения обязанностей, но угнанная "мазда" пока так и не вернулась к владельцу.