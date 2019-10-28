Охранники и врачи возглавили топ самых закредитованных профессий в России

Примерно треть своих доходов они отдают на погашение займов. Не лучше ситуация у работников транспорта, преподавателей и юристов.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выяснило, кем работают россияне, заинтересованные в кредитах чаще других. За основу брали показатель долговой нагрузки (ПДН) у представителей разных профессий. Этот индекс означает, какую долю дохода заёмщик тратит на выплаты по долгам.

Оказалось, что наибольший показатель долговой нагрузки был зафиксирован у сотрудников охранных предприятий (34%), медработников и фармацевтов (33,2%), а также представителей социальной сферы (32,8%). Примерно треть своих доходов они отдают на погашение займов.

Высокая долговая нагрузка также отмечена среди самозанятых граждан, куда входит самый широкий диапазон профессий — от тату-мастеров до школьных репетиторов. Не лучше ситуация у работников транспорта, преподавателей и юристов. Причём долги последних растут почти так же быстро, как и долги охранников.

А вот меньше всего долгов отмечено у сотрудников IT-сферы (13,6%), телекоммуникаций (15,7%), маркетинга и рекламы (20%).

В целом эксперты пришли к выводу, что показатель закредитованности российских заёмщиков остаётся на приемлемом уровне, но всё же требует от кредиторов внимательной и добросовестной оценки рисков.

— Уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно комфортным для обслуживания кредитных обязательств, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Тем временем банковские клиенты стали обращать внимание, что рефинансирование оказывается порой не так выгодно, как следовало из рекламных буклетов банков. В погоне за снижением общей стоимости кредита можно попасть в ситуацию, когда придётся переплатить. Как этого избежать и в чём плюсы и минусы рефинансирования, Лайф разбирался здесь.