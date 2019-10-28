Уральский школьник поставил рекорд, вспомнив более 13 тысяч знаков числа пи

Для этого ученику десятого класса потребовалось около шести часов с перерывами. Всего он верно назвал 13 202 знака.

Ученик десятого класса специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (УрФУ) Денис Бабушкин воспроизвёл по памяти более 13 тысяч знаков числа пи и попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вуза.

— Денис год тренировался, в том числе благодаря поддержке университетских преподавателей, и в августе в Москве участвовал в фиксации этого рекорда. В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, — цитирует агентство собеседника.

За шесть часов и 20 минут (с перерывами) школьник написал мелом на школьных досках 13 202 знака.

При этом процедура подтверждения рекорда и проверка результатов заняла у комиссии около двух месяцев, поэтому Денис получил диплом и официальное подтверждение того, что он был занесён в Книгу рекордов России, лишь в октябре.

Предыдущий рекорд в 13 183 знака принадлежал учителю истории и ОБЖ Владимиру Кондрякову из подмосковных Химок. Мировой же рекорд установил индийский студент Раджвир Мина. В марте 2015 года он воспроизвёл около 70 тысяч знаков числа пи.

Ранее Лайф писал, что инженер корпорации Google Эмма Харука установила новый рекорд по расчёту числа пи после запятой, тем самым доведя его известную длину до 31 триллиона знаков.