В Болгарии российского дипломата обвинили в шпионаже

Прокуратура Болгарии обвиняет российского дипломата в шпионаже. Было возбуждено уголовное дело, однако сейчас оно приостановлено из-за дипстатуса обвиняемого. Об этом надзорное ведомство сообщает на своём сайте.

В прокуратуре утверждают, что дипломат с сентября прошлого года якобы собирал информацию, представляющую государственную тайну, и передавал её иностранному государству. Секретные данные он получал от болгарских граждан, у которых якобы был доступ к такой информации.

Официально в Посольстве РФ в Софии эти данные прокуратуры никак не комментировали.

За сегодняшний день это не первое сообщение о якобы "российских шпионах". Ранее СМИ заявляли, что в Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.