Болгария выслала российского дипломата, обвинённого в шпионаже

В болгарской прокуратуре утверждают, что гражданин РФ якобы собирал секретные данные и передавал их другой стране.

Болгария решила выслать российского дипломата, которого обвинила в шпионаже. Об этом сообщает агентство "Фокус" со ссылкой на МИД страны.

По данным СМИ, состоялась встреча с российским послом, на которой и были озвучены требования об отзыве дипломата, обвинённого в шпионаже. Отмечается, что сотрудник дипмиссии уже покинул территорию страны.

Меж тем болгарское издание поясняет, что встреча с послом РФ прошла конструктивно. В дипмиссии нашей страны информацию о высылке дипломата никак не комментируют.

Ранее болгарская прокуратура сообщила, что российский дипломат якобы собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их другой стране.