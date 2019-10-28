Украинские радикалы вместе с жёнами вышли протестовать в поддержку "Азова"

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Фото © Cоцсети

Они требуют, чтобы украинский МИД направил Вашингтону ноту протеста из-за "вмешательства" во внутренние дела.

Ветераны боевых действий в Донбассе и националисты вышли на пикет у здания МИД Украины в поддержку формирования "Азов", которое власти США могут объявить террористической организацией. Митингующие потребовали от министерства направить в Вашингтон ноту протеста против вмешательства иностранных политиков во внутренние дела Украины. При этом у здания американского посольства в Киеве никаких акций протеста не наблюдалось, что, к слову, вызвало недоумение у пользователей соцсетей.

По сообщениям украинских СМИ, большая часть митингующих — это представители "Нацкорпуса", украинской националистической партии, созданной 14 октября 2016 года на базе общественной организации "Гражданский корпус Азов".

— Прошло уже 12 суток, и ни МИД, ни власть в целом никак не отреагировали на эту травлю от конгрессменов США, — заявил перед министерством глава центрального штаба организации Родион Кудряшов.

На митинге также были замечены родственники и жёны представителей "Азова". Они держали в руках плакаты с надписями в духе: "Мой муж — не террорист" и "Азов — герои".

Напомним, 19 октября члены американского конгресса во главе с Максом Роузом обратились в Госдеп США с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций. Националисты в свою очередь оскорбились из-за подобных планов.

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