Россиянка вышла замуж за парня, который помог ей найти родителей спустя 20 лет

В четырёхлетнем возрасте Юлия пропала в электричке в Белоруссии. Ни родители, ни правоохранители не смогли тогда её разыскать.

Россиянка Юлия Горина, которая в четыре года потерялась в белорусской электричке, вышла замуж за парня, который помог ей найти биологических родителей спустя 20 лет. Свадьбу сыграли в Рязани, где и живёт пара.

— Свадьба получилась весёлой. Схема классическая: загс, ресторан. Со стороны Юли были только приёмные родители, а вот мама и папа из Белоруссии приехать не смогли. Но они нам звонили: желали счастья и чтобы жили дружно, — поделился с "Комсомольской правдой" супруг девушки Илья Крюков.

Сама Юлия от рассказов о свадьбе воздержалась, объяснив это тем, что "счастье любит тишину".

Напомним, в сентябре вся страна узнала необычную историю Юлии Гориной. Она в четырёхлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке. Все последующие 20 лет родители ждали и надеялись на встречу с дочерью, которая бесследно пропала. Илья и помог разыскать биологических маму и папу девушки.