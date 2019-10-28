Педофил сбежал из психбольницы в Новгородской области

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В отношении сотрудников больницы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

В Валдайском районе Новгородской области пациент, осуждённый за преступление сексуального характера в отношении ребёнка, сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

<p>Фото © VK /<a href="https://sun9-15.userapi.com/c857320/v857320257/23b41/QqnOWtmxvQg.jpg" target="_blank"> СУ СК России по Новгородской области</a></p>

27 октября из медицинского учреждения в посёлке Короцко Валдайского района совершил побег находящийся на принудительном лечении 29-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе.

По факту инцидента в отношении сотрудников больницы возбуждено уголовное дел по статье "Халатность". Следователи ведут опрос персонала медучреждения и устанавливают обстоятельства побега.

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