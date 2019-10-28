Путин высоко оценил роль волонтёров-медиков в решении задач здравоохранения

Всемирный форум добровольческого движения в медицинской сфере проходит в российском городе Иваново. Он собрал 450 участников из 45 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума волонтёров-медиков, который начал свою работу в понедельник в Иванове. Его участниками станут 450 добровольцев из 45 стран ближнего и дальнего зарубежья, а продлится форум до 1 ноября.

В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, российский лидер отметил чуткость и душевную щедрость волонтёров в сфере здравоохранения, а также высоко оценил качество выполняемых ими задач.

— Продолжая благородные традиции подвижничества и милосердия, вы помогаете решать серьёзные задачи в сфере здравоохранения, плодотворно сотрудничаете с медицинскими учреждениями, занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства, — отметил в своём приветствии Владимир Путин.

Президент России считает важным и впредь укреплять потенциал волонтёрства добрыми делами и социально значимыми инициативами, а также активнее привлекать к ним молодёжь.

Международный форум волонтёров-медиков проходит в Иванове впервые. Его цель — консолидация российского и зарубежного волонтёрского сообщества для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнёрами, вовлечение молодёжи в международную коммуникацию. Участники движения оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников.