В Совфеде предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Сенатор заявил, что ответственность за такие преступления "должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершённые без помощи Интернета".

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете и предложил наказывать преступников лишением свободы на срок до 15 лет.

Он заявил, что ответственность за такие преступления "должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершённые без помощи Интернета".

Можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. — Прим. Лайфа) и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, — приводит его слова ТАСС.

Сенатор добавил, что, в случае если преступление повлечёт тяжкие последствия, "санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет".

Клишас также выразил мнение, что одним из основных факторов, побуждающим к преступлениям в Сети, является анонимность, и отметил, что пропаганда употребления наркотиков — одна из множества проблем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете.

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