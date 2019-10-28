В Совфеде предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Сенатор заявил, что ответственность за такие преступления "должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершённые без помощи Интернета".

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете и предложил наказывать преступников лишением свободы на срок до 15 лет.

Он заявил, что ответственность за такие преступления "должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершённые без помощи Интернета".

— Можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. — Прим. Лайфа) и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, — приводит его слова ТАСС.

Сенатор добавил, что, в случае если преступление повлечёт тяжкие последствия, "санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет".

Клишас также выразил мнение, что одним из основных факторов, побуждающим к преступлениям в Сети, является анонимность, и отметил, что пропаганда употребления наркотиков — одна из множества проблем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете.