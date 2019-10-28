В России поддержали главу H&M в противостоянии с Гретой Тунберг

Эксперт назвал призывы активистки популистскими лозунгами. По его мнению, бороться с изменением климата нужно, но не с помощью запретов, а с помощью экоинноваций.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов поддержал точку зрения главы компании H&M Карла-Юхана Перссона, который заявил, что призывы отказаться от потребления могут привести к "ужасным социальным последствиям".

В эфире НСН Неверов отметил, что отходы так называемого общества потребления уже давно и успешно перерабатываются, а слова 16-летней экоактивистки Греты Тунберг — лишь популизм.

— Мы уже научились перерабатывать основные промышленные субстанции: мы можем работать с пластиком, с тканями, с металлами, с электроникой и так далее. Поэтому я не вижу никаких серьёзных воздействий на экологическую обстановку, на окружающую среду. Поэтому это (призывы Греты. — Прим. Лайфа) больше популистский лозунг, — подчеркнул он.

Напомним, 16-летняя Грета Тунберг прославилась своим обличительным выступлением в ООН, когда обратилась к главам государств на заседании Генассамблеи 24 сентября. Активистка отчитала власти за украденное детство. Её эмоциональное выступление вызвало огромное количество откликов по всему миру.