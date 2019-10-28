Адвокат опроверг, что сёстры Хачатурян отмечали вместе день рождения

Потерпевшая сторона уверена, что девушки регулярно видятся между собой и даже проводят шумные вечеринки.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер прокомментировал Лайфу информацию о том, что девушки отмечали вместе день рождения Марии в нарушение меры пресечения.

— Не было такого. Потерпевшие об этом говорили ещё весной, однако проверка ФСИН не выявила никаких нарушений меры пресечения за всё время. Видимо, потому что действительно больше не за что зацепиться, — сказал Лайфу Липцер.

Юлия Нитченко, адвокат со стороны Михаила Хачатуряна, утверждает обратное. По её словам, девушки даже пользовались мобильными телефонами во время проведения следственных действий, что могло способствовать сокрытию улик.

— Они общаются между собой, они встречаются со свидетелями в деле. Свидетели сами неоднократно подтверждали, что недавно у себя в районе видели сестёр. Они устраивают вечеринки. Крестине запрещено общаться с Дундук (мать сестёр. — Прим. Лайфа), но на всех видео она с ней, — заявила Нитченко.

Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом. Однако сосед одной из них заявил, что девушки не только видятся, но даже отмечали вместе день рождения Марии. Под утро из-за шумной вечеринки даже приехала полиция.