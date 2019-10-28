Спасшая пассажиров из загоревшегося Ан-24 стюардесса вернулась к работе

Президент РФ сегодня наградил отважную бортпроводницу медалью Нестерова. Её вручают людям, непосредственно связанным с авиацией, за проявленное мужество.

Стюардесса Елена Лапуцкая, которая в одиночку открыла аварийные двери после жёсткой посадки Ан-24 в Бурятии и спасла 43 пассажира, рассказала, что сегодня совершила своей первый рейс после долгого перерыва.

При этом в этот же день президент России наградил её медалью Нестерова "За мужество, отвагу и решительность".

— Летала в Талакан (Якутия. — Прим. Лайфа) на Ан-148, а вот о награде мне ещё никто не сообщал, — заявила она "Комсомольской правде".

Елена добавила, что невероятно рада за своего коллегу, второго пилота Сергея Сазонова, которого тоже отметили медалью. По её словам, некоторые из членов экипажа того самого Ан-24 уже вернулись к работе.

О собственных ощущениях перед первым после трагедии полётом Лапуцкая сказала, что страха не испытывала.

— Я заранее себя настроила прежде всего психологически. Сказала себе, что надо жить дальше, продолжать работать. Сейчас со здоровьем у меня всё в порядке, я полностью восстановилась и буду летать, — заключила она.

Напомним, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием и вспыхнуло. Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. При этом в результате ЧП погибли командир экипажа и бортинженер.