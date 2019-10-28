В Якутске мать с четырьмя детьми собирала еду в мусорных баках — видео

Инспекторам по делам несовершеннолетних женщина заявила, что еду они собирали для собаки.

В Якутске распространилось видео, на котором жительница города вместе с четырьмя детьми ищет еду в мусорных контейнерах.

На опубликованных кадрах видно, как дети помогают матери доставать "еду" из мусорки на улице Пилотов. Информация о семье дошла до мэра города Сарданы Авксентьевой, которая поручила разобраться в деле.

— Организована выездная комиссия по месту проживания семьи с участием инспекторов ПДН. Мать сообщила, что дети собирали пищевые отходы для кормления собаки. Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Власти отметили, что семье окажут помощь в оформлении полагающихся по закону пособий.