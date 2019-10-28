Врач заявил о новой опасности ночных перекусов

Ночные перекусы отражаются не только на фигуре, но и на состоянии полости рта и кожи, ухудшают качество сна, а также повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Специалист отметил, что в ночное время слюнные железы работают не так активно и вероятность развития кариеса возрастает, так как частички пищи приклеиваются к зубам.

— Ближе к ночи у человека в мозге вырабатывается гормон сна — мелатонин. Структуры ротовой полости в это время понимают, что организм скоро уснёт и еды не будет, поэтому и слюнные железы ночью снижают свою активность за ненадобностью, — приводит слова врача телеканал "360".

Специалист добавил, что, пока человек спит, его организм восстанавливается, но с наполненным желудком этого не происходит, и потому ночные перекусы отражаются и на состоянии кожи.

Кроме того, избыток глюкозы истончает стенки сосудов, это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Привычка есть ночью может даже привести к появлению атеросклеротических бляшек и тромбов.

Помимо прочего, уснуть после такого перекуса намного сложнее, к тому же присутствует риск того, что приснится кошмар и утром человек проснётся в плохом настроении.

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