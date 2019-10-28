На Урале младенец умер от голода, когда мать бросила его одного дома

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Фото © Pixabay

Тело малыша в пустой квартире нашла бабушка, которая приехала проведать дочь и троих внуков.

В Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок: его на два дня оставила дома мать, сообщает URA.ru.

21 октября местная жительница ушла вместе со старшим сыном, оставив ещё двух детей одних в квартире: трёхлетнюю дочь и девятимесячного младенца. Вернувшись домой через два дня, она обнаружила тело мёртвого малыша. После чего женщина забрала оставшуюся в живых девочку и ушла из дома.

Тело младенца обнаружила бабушка, которая пришла навестить дочь и её троих детей.

— Проверкой инцидента занимаются правоохранительные органы и Комиссия по делам несовершеннолетних. Дети изъяты из семьи и находятся в приюте, — сообщила уполномоченная по правам ребёнка по Челябинской области Ирина Буторина.

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